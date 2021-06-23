В ОП сообщили о "катастрофическом росте" Зеленского

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский "катастрофически вырос" по сравнению с ростом политической элиты в Украине в целом, сообщает УНИАН.

По словам Подоляка, Зеленский стал "намного жестче", потому что этого требует ситуация.

"В президенте действительно произошли фундаментальные изменения. В положительном смысле. Владимир Александрович существенно вырос с точки зрения понимания внутреннего состояния политики, политической логистики, того, кто какие цели преследует и как это понимать. Он вырос и в стратегическом смысле, и в тактическом, и в операционной работе" , - сказал он сказал в интервью изданию "Главком".

При этом Советник главы Офиса президента отметил, что Зеленскому " приходится все больше и больше брать на себя ответственности за какие-либо шаги ".