В Польше украинец отбивался от копов огнетушителем

В Варшаве восемь патрульных полицейских участвовали в задержании гражданина Украины, который активно сопротивлялся аресту, сообщает НикВести.

Сообщается, что полицейские прибыли на вызов жителей одного из районов Варшавы. Они сообщили об автомобиле, который ездил по тротуару и едва не сбил мужчину с ребенком.

Водитель автомобиля оказывал сопротивление при задержании и применил против патрульных огнетушитель.

Мужчину задержали и посадили в служебный автомобиль. Задержанный снова вырвался и начал убегать. В результате погони полицейские задержали нарушителя.

Задержанным оказался 36-летний гражданин Украины. Образцы его крови отправили на экспертизу. По словам полицейских, мужчина имел явные признаки наркотического опьянения.