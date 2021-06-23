Moderna переименовала вакцину от COVID-19

Американская биотехнологическая компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса, теперь ее препарат будет называться Spikevax – ранее название совпадало с наименованием компании, сообщает Сегодня.

С чем связано переименование вакцины, не уточняется, только отмечено, что Spikevax – это вакцина для предотвращения коронавирусной болезни – 2019 (COVID-19) для людей от 18 лет.

"Spikevax содержит молекулу, называемую матричной РНК (мРНК), с инструкциями по производству белка из SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. Spikevax не содержит самого вируса и не может вызывать COVID-19", – также говорится в сообщении.

В мае Moderna заявила, что ее вакцина безопасна и эффективна для подростков, что якобы подтвердило проведенное исследование.