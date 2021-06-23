Зеленский поздравил украинских футболистов
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную по футболу с выходом в плей-офф чемпионата Евро-2020, сообщает Сегодня.
"Впервые в истории сборная Украины по футболу преодолевает групповой этап чемпионата Европы и попадает в плей-офф!" – написал Зеленский в Telegram.
Президент отметил, что "футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда была к нам несправедливой".
"Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно – заслуженно", – уверен он.
Глава государства также заявил, что теперь у украинских футболистов появился шанс доказать, что "все это время мы просто разминались".
"Я уверен, что в 1/8 вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли. Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украине!" - поддержал сборную Зеленский.