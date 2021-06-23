Зеленский поздравил украинских футболистов

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную по футболу с выходом в плей-офф чемпионата Евро-2020, сообщает Сегодня.

"Впервые в истории сборная Украины по футболу преодолевает групповой этап чемпионата Европы и попадает в плей-офф!" – написал Зеленский в Telegram.

Президент отметил, что " футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда была к нам несправедливой ".

"Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно – заслуженно", – уверен он.

Глава государства также заявил, что теперь у украинских футболистов появился шанс доказать, что "все это время мы просто разминались".