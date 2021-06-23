На берегоукрепительные работы в Лебедевке нужно 22 миллиона евро

Склоны на пляжах Лебедевке - аварийные еще с 2010 года. На всех спусках висят таблички с надписями, что загорать там опасно. И владельцы туристических баз об этом знают, впрочем все равно сдают номера туристам, сообщает УСИ.

"Каждый директор базы за отдыхающих отвечает лично, директора базы знают, что здесь нельзя отдыхать. Техника безопасности с ними подписана, и мы с них спросим, почему они пренебрегают безопасностью и пускают сюда отдыхающих", — говорит глава ОТГ Людмила Покрищук.

Чтобы укрепить склоны в Лебедевке, где вчера произошло обрушение, нужна заоблачная сумма денег. В местном бюджете таких финансов нет.

"Громада не может найти такие деньги, это нужны инвесторы, которые могут это сделать. Сумма такая большая, потому что у нас не такая простая почва, как на других курортах. У нас подводные воды поднимаются, и когда идут большие шторма, вымывает внизу склона, а потом шапка падает", — поясняет она.

В ГСЧС предполагают, оползень произошел из-за обильных осадков, которые прошли в области. Почва размокла и не выдержала.

"На протяжении месяца были дожди с грозами. Море штормило. Почва здесь глиняная, она не прочная и просто не выдерживает такого напряжения", — поясняет Александр Лесовой, начальник второго спасательного отряда.

Лебедевка находится в 120 километрах от Одессы. Здесь дикие не заставленные торговыми лотками пляжи. Это и привлекает туристов. Впрочем, стоит помнить, что отдых в таких местах может быть опасным.