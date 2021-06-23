Орбан не поедет на матч сборной из-за подсветки стадиона
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил поездку в Мюнхен (ФРГ) на игру сборной своей страны против Германии в рамках чемпионата Евро-2020. Причиной стало намерение властей Мюнхена подсветить стадион "Альянц Арена" в цвета флага ЛГБТ+ в пику гомофобии венгров, сообщает Страна.ua.
20 июня мэрия Мюнхена объявила о планах подсветить футбольный стадион радужными цветами во время матча сборных Германии и Венгрии 23 июня. Так власти города хотели продемонстрировать солидарность с ЛГБТ-сообществом и выразить протест против гомофобной политики венгерских властей.
Однако УЕФА не позволил мэрии Мюнхена подсветить стадион. В союзе заявили, что несмотря на поддержку многообразия такой поступок будет демонстрацией политической позиции, а УЕФА – аполитичная организация.
Орбан же заявил, что решение подсвечивать немецкий стадион или любой другой европейский стадион цветами ЛГБТ-флага принимает не государство.
"Будет ли футбольный стадион в Мюнхене или другой европейский стадион сиять цветами радуги, это не решение государства", - сказал он.
В Будапеште, по словам Орбана, "
цвета радуги естественным образом являются частью городского пейзажа".
Также политик призвал немецких коллег соблюдать требования УЕФА.