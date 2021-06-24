Производство iPhone 12 mini прекращено: причина

Apple больше не будет производить iPhone 12 mini. Более того, аналитики считают, что в новых версиях смартфонов компании не будет моделей такого формата, сообщает 24 Канал.

Причиной остановки производства называют низкие продажи. Доля iPhone 12 mini составила всего 5 процентов от общих продаж линейки iPhone 12 в США за январь 2021 года.

Что известно

Еще ранее аналитик Уильям Янг заявил, что слабый спрос на iPhone 12 mini может заставить Apple прекратить производство устройств во втором квартале 2021 года.

В то время как в марте 2021 года источники Nikkei сообщали, что Apple сократит запланированное производство этой модели на 70 процентов в первой половине 2021 года.

iPhone 12 mini – на шестом﻿ месте по объему выручки на мировом рынке смартфонов. Однако он не вошел в первую десятку по объему продаж.

Рейтинг продаж смартфонов в первом квартале / Инфографика Counterpoint

По прогнозу, Apple представит новую серию с еще не анонсированным названием осенью 2021 года. Внутри будет процессор A15 и поддержка 5G. Всего ожидают три версии устройств – без mini.