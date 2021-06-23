Из-за пожара на ГРЭС в Беларуси масштабные сбои в электросетях

Жители ряда белорусских городов сегодня вечером сообщают о масштабных перебоях с электричеством и водоснабжением. Отмечается, что они могут быть связаны с инцидентом на Лукомльской ГРЭС, сообщает УНИАН.

Лукомльская ГРЭС / фото TUT.by

По информации TUT.by со ссылкой на МЧС республики, на электростанции в Новолукомле произошел пожар. В белорусском Минэнерго заявили, что из-за пожара нарушено населенных пунктов Могилевской и Витебской областей.

"Отключены 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ. Причины пожара устанавливаются. Принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки" , - пишет "Белта".

По информации Телеграм-канала "Беларусь головного мозга", проблему с электричеством ощутили жители ряда городов страны. В том числе - Минска, Могилева и Витебска. Впоследствии в МЧС Беларуси сообщили о ликвидации пожара на электростанции. В Минэнерго РБ предварительной причиной пожара назвали повреждение измерительного трансформатора. Там также отчитались о восстановлении электроснабжения большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей.

Другие подробности пока не сообщаются.