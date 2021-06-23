В Украине могут снова ужесточить карантин

В Украине после обнаружения случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта" у двух граждан, которые приехали из России, могут снова ужесточить карантин, сообщает РБК-Украина.

На совещании Совета национальной безопасности и обороны обсудили новые угрозы из-за выявления опасного "индийского" варианта вируса, и методы противодействия.

Об этом 23 июня рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram.

Он сообщил, что в обсуждении принимали участие руководители Минздрава, МВД, Комитета по вопросам здоровья нации, вирусологи, ученые и эксперты.

В итоге был разработан пакет рекомендаций, который направят на рассмотрение правительства.

Среди ограничительных мер, которые предлагаются, указаны ужесточение контроля за соблюдением правил карантина, а также возможность усиления ограничений в регионах.

Отметим, что сейчас на всей территории Украины (кроме оккупированных Крыма и ОРДЛО), действуют ограничения, соответствующие "зеленой" эпидемиологической зоне опасности. После решения Кабмина, ситуация может измениться.

Что предлагают для борьбы с распространением штамма "Дельта"