Российский посол отреагировал на инцидент с британским эсминцем

Британский эсминец Defender вошел в якобы "российские территориальные воды" и не реагировал на предупреждения, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Channel 4, сообщает Лента.Ру.

"Я думаю, это явное нарушение соглашения 1986 года о предотвращении инцидентов на море. Данное соглашение предполагает, что вы должны отвечать на требования" , — сказал посол.

Дипломат напомнил, что ранее начальники генштабов вооруженных сил двух стран подписали протокол, который устанавливает условия урегулирования ситуаций, аналогичных произошедшей.

"У меня нет полной информации, но насколько я знаю, это [выстрелы] прозвучали в качестве предупреждения, потому что корабль не отвечал на предупреждения и какие-то меры требовалось предпринять" , — добавил Келин.

Ранее в Великобритании заявили, что Defender не пересекал границу намеренно, а лишь совершал мирный проход в территориальных водах Украины.