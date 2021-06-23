Минцифры будет мониторить качество мобильной связи

Министерство цифровой трансформации Украины запускает мониторинг качества мобильной связи. Ожидается, что программа поможет обеспечить высококачественным скоростным интернетом максимальное количество населенных пунктов страны, сообщает 24 Канал.

Мониторинг стартует в сентябре. Партнеры заключили договор на закупку с немецкой компанией Rohde & Schwarz.

Цель проекта:

отслеживать и улучшать качество интернета по всей стране;

выявлять проблемные участки и покрывать должным интернетом участки без покрытия.

В долгосрочной перспективе комплекс действий поможет создать и гарантировать одинаково качественную сеть жителям всех регионов страны. Кроме того, решение должно повысить конкуренцию между операторами. Как следствие – улучшатся качество услуг для людей и будет иметь место развитие сети.

Отмечают, что результаты мониторинга будут подавать на дашборде в режиме реального времени. Там будет размещаться информация о проблемных точки в селах, городах и на дорогах.

"К 2024 году планируем покрыть 95% украинских дорог и населенных пунктов качественным скоростным интернетом" , – говорится в сообщении.

Правительственная программа по мониторингу качества мобильной связи внедряется Министерством цифровой трансформации совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), и Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР).