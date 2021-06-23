Основатель крупного фонда предрек дальнейшее падение биткоина

Председатель и основатель управляющего фонда Navellier & Associates Луи Навелье заявил, что выявил модель движения курса биткоина. Согласно его расчетам, стоимость криптовалюты упадет с около 34 до 10 тыс. долларов, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщает издание ProFinance. Оценки Навелье основываются на техническом анализе. Он попытался различить и выявить модель движения курса, оценив цены и объемы криптовалют.

"Когда он рухнет на этот раз, падение будет более жестоким из-за большого числа индивидуальных инвесторов" , – говорит Навелье.

Траектория движения курса. Источник: ProFinance

Кроме того, эксперт указывает, что большинство инвесторов покупало криптовалюты на фоне позитивных новостей о том, что биткоин начали использовать те или иные компании под воздействием растущего тренда. Мол, увеличивалась цены и появился соблазн заработать на изменении стоимости криптовалюты.

Ранее Bank of America (Банк Америки) опросил крупных инвесторов и пришел к выводу, что биткоин – актив, который нельзя считать надежным. Своим клиентам аналитики не советовали пользовать криптовалютой для сбережений.