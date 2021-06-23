Суд вынес первый приговор за штурм Капитолия

Суд в Соединенных Штатах приговорил 49-летнюю женщину из Индианы к трем годам условно за участие в штурме Капитолия, который устроили сторонники экс-президента Дональда Трампа 6 января 2021 года. Это первый приговор по данному делу, сообщает Сегодня.

Кроме того, Анна Морган-Ллойд должна провести 120 часов на общественных работах и выплатить штраф в размере 500 долларов. Также во время условного срока ей запрещается владеть оружием, пишет издание Huffington Post.

Женщина признала себя виновной по одному пункту обвинения в связи с вторжением в здание Капитолия. Выступая перед судом, обвиняемая заявила, что "никогда не собиралась участвовать в чем-то столь позорном для американского народа" и извинилась перед гражданами США и своей семьей.

"Я была там, чтобы мирно выразить поддержку президенту Трампу, и мне стыдно, что это обернулось проявлением насилия. Я бы никогда не оказалась там, если бы знала, что все обернется так" , – заявила Морган-Ллойд.

Она признала, что "поступила неправильно, войдя даже одной ногой в здание" и сообщила суду, что поняла, что ее присутствие в толпе позволяло другим нападать на офицеров и бить окна в тот день.