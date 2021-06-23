Таран прокомментировал инцидент с британским эсминцем в Черном море

В случае событий вокруг корабля Королевского флота HMS Defender, Россия прибегла к распространению циничной дезинформации через контролируемые СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом говорится в пресс-службе Минобороны. Там предполагают, что россияне таким актом хотели сказать, что они "хозяйничают" в Черном море, но "взвешенная и сильная позиция британских моряков не позволила реализоваться их планам".

Ситуацию прокомментировал министр обороны Украины Андрей Таран:

"Мы действительно обменялись информацией и мнениями по поводу российской версии событий вокруг эсминца Великобритании HMS Defender. Как по мне, пока лучше сконцентрироваться на поиске вариантов ответа, что это было:

Реакция РФ на только достигнутые договоренности украинской-британского морского партнерства (подписаны на борту HMS Defender 21 июня 2021 года в Одессе). Попытка РФ сорвать учения "Си Бриз-2021", начинающиеся 28 июня. Ответ РФ на реальную перспективу членства Украины в НАТО после недавнего саммита Альянса. Идея повторить сценарий с разбойным абордажем украинских катеров осенью 2018 года. Информационно-психологическая операция скорее с прицелом на осенние выборы в РФ.

Резюме. Исходя из сегодняшнего развития событий, мы должны готовиться ко всем упомянутым и неназванным сценариям. В тесном контакте и взаимодействии с партнерами продолжаем активно готовиться к "Си Бриз-2021"

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.