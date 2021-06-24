Варианту COVID-19 "Дельта" предрекли большое будущее

Уже через пару месяцев около 90% новых заражений коронавирусом в Европе будет приходиться на штамм Дельта, сообщает Корреспондент.

Ученые из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) считают, что к сентябрю 2021 года на штамм коронавируса Дельта, вероятно, будет приходиться 90% новых случаев заражения COVID-19 в Европейском союзе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЕЦПКЗ, распространенном в среду, 23 июня.

"Очень вероятно, что штамм Дельта будет широко циркулировать в течение лета, и в частности среди молодых людей, которых пока не вакцинируют (в странах ЕС – ред.). Штамм Дельта более заразный, чем остальные циркулирующие варианты, и, по нашим оценкам, в конце августа на него будет приходиться 90% всех новых случаев заражения" , - отмечает в заявлении директор центра Андреа Аммон.

В документе также говорится, что уже к началу августа, по оценкам экспертов центра, штамм Дельта будет представлять собой 70% новых случаев COVID-19 в ЕС.

Смоделированные ЕЦПКЗ сценарии показывают, что, если в летний период будут ослаблены строгие меры предосторожности против COVID-19, можно ожидать значительного увеличения случаев заражения среди всех возрастных групп. Также, по оценкам экспертов, штамм Дельта является опаснее других вариаций вируса и с большей вероятность может привести к госпитализации.

Аммон акцентировала внимание на том, что молодежи стоит как можно скорее начать вакцинироваться. Она отметила, что этот штамм также опасен для тех, кто получил только одну дозу какой-либо из существующих на данный момент вакцин, а две дозы, наоборот, предоставляют высокий уровень защиты против данного штамма.

"Нам необходимо поддерживать низкую циркуляцию штамма Дельта, придерживаясь тех же мер, которые помогли контролировать распространение других штаммов ранее" , - добавила Аммон.

Также в ее заявлении говорится, что штамм Дельта, который впервые был выявлен в Индии, на 40-60% более заразный, чем вариант Альфа, который появился в Великобритании.