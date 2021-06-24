Австрийский суд отрицает подкуп от Фирташа

Пресс-секретарь австрийского регионального суда, который рассматривает ходатайство об экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в США, отвергла обвинения в том, что бизнесмен использовал свое «значительное богатство» для воздействия на суд и избежания экстрадиции, сообщает Радио Свобода.

«Это абсурдно, абсолютно абсур﻿дно. Коррупции нет. Есть много документов, много данных, многие адвокаты» , - сказала Кристина Зальцборн Радио Свобода на просьбу прокомментировать обвинения, содержащиеся письмо американских конгрессменов.

Пресс-секретарь суда пояснила, что медленное рассмотрение дела частично обусловлено изменением судьи, которое его вел. По ее словам, Фирташ все еще должен регулярно регистрироваться в суде, однако он не обязан носить какое-то электронное устройство контроля.

Один из адвокатов Фирташа в США Ленни Дэвис раскритиковал письмо конгрессменов, заявив, что оно «на 100 процентов ложное».

«Нет ни одного факта доказательств того, что Дмитрий Фирташ ответственный за любую коррупцию как в Украине, так и в Австрии» , - сказал он Радио Свобода.

Законодатели Конгресса усиливают давление на Белый дом, требуя увеличить усилия для экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в США. В письме, обнародованным двухпартийной группой членов Палаты представителей США от 22 июня, конгрессмены выразили предположение, что Дмитрий Фирташ корумпировал австрийскую судебную систему.

В письме на имя государственного секретаря Энтони Блинкена и генерального прокурора Меррика Гарленда депутаты-демократы Марси Каптур и Майк Квигли, а также республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Харрис - отметили, что Австрия, по их мнению, затягивает ответ на запрос США, и предположили, что Фирташ смог подкупить австрийскую судебную систему.

«Мы обеспокоены тем, что господин Фирташ использовал свое значительное богатство и злонамеренное влияние, чтобы разрушить правовую систему этой страны во избежание экстрадиции и ответственности перед законом» , - говорится в письме.

Это письмо является развитием длительного и политически окрашенного дела, связанного с Фирташем, который обогатился при торговле природным газом между Россией и Украиной в 1990-х и 2000-х годах.