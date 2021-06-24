Климкин раскритиковал решение пригласить Путина на саммит ЕС

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин критически оценил предложение федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит Евросоюза, сообщает Зеркало недели.

По мнению Климикина, инициатива Франции и Германии не только ошибочна, но и создает существенные риски для Украины.

«Есть риск, что теперь в нормандском формате мы будем против РФ, Германии и Франции, а не вместе против России. Это было бы совсем плохо» , - написал дипломат в Facebook вечером в среду, 23 июня.

Климкин выразил недоумение в связи с тем, что подобное предложение прозвучало в тот момент, когда Кремль демонстративно совершает недружественные действия по отношению к ряду европейских стран.

«Выглядит сюрреалистично. То есть бессмыслицей... На фоне российских войск, вооружений на наших границах и атаки на британский эсминец сегодня в Черном море. Опять наступают на те же грабли» , - констатировал экс-министр.

Он спрогнозировал, что переговоры президента Владимира Зеленского с Ангелой Меркель во время его визита в Берлин в июле будут сложными. А также указал на необходимость активизации диалога с друзьями Украины в ЕС, чтобы не допустить реализации негативного для нашей страны сценария.

«Нужно поднимать дружественных политиков в этих странах и наших друзей в Евросоюзе. Так Меркель и к «нормальности» в отношениях с Россией стремиться будет. Не завидую Зеленскому 12 июля в Берлине, но нам нужно заниматься своим делом. Главное: не бояться и не идти на уступки в определенных вопросах» , - подчеркнул Климкин.