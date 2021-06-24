Климкин раскритиковал решение пригласить Путина на саммит ЕС

Климкин раскритиковал решение пригласить Путина на саммит ЕС

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин критически оценил предложение федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит Евросоюза, сообщает Зеркало недели.

По мнению Климикина, инициатива Франции и Германии не только ошибочна, но и создает существенные риски для Украины.

«Есть риск, что теперь в нормандском формате мы будем против РФ, Германии и Франции, а не вместе против России. Это было бы совсем плохо», - написал дипломат в Facebook вечером в среду, 23 июня.

Климкин выразил недоумение в связи с тем, что подобное предложение прозвучало в тот момент, когда Кремль демонстративно совершает недружественные действия по отношению к ряду европейских стран.

«Выглядит сюрреалистично. То есть бессмыслицей... На фоне российских войск, вооружений на наших границах и атаки на британский эсминец сегодня в Черном море. Опять наступают на те же грабли», - констатировал экс-министр.

Он спрогнозировал, что переговоры президента Владимира Зеленского с Ангелой Меркель во время его визита в Берлин в июле будут сложными. А также указал на необходимость активизации диалога с друзьями Украины в ЕС, чтобы не допустить реализации негативного для нашей страны сценария.

«Нужно поднимать дружественных политиков в этих странах и наших друзей в Евросоюзе. Так Меркель и к «нормальности» в отношениях с Россией стремиться будет. Не завидую Зеленскому 12 июля в Берлине, но нам нужно заниматься своим делом. Главное: не бояться и не идти на уступки в определенных вопросах», - подчеркнул Климкин.
«Меркель любит раскладывать «все по полочкам», сначала «сделаем одно, потом другое». А у нас все договоренности должны быть наготове», - добавил он.

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