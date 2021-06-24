В ЮАР пропали два брата с биткоинами на 3,6 млрд долларов

В ЮАР два брата, которые основали криптовалютную инвестиционную компанию Africrypt, исчезли вместе с 69 тысячами биткоинов пользователей платформы на сумму 3,6 миллиарда долларов, сообщает Корреспондент.

В апреле старший из братьев и глава компании Амир Каджи сообщил, что компанию взломали. Он попросил клиентов не обращаться к юристам и властям, заявив, что это замедлит процесс возврата утраченных средств, пишет Bloomberg.

Однако ряд инвесторов были настроены скептически и обратились в юридическую фирму Hanekom Attorneys. В ней агентству сообщили, что сразу "заподозрили неладное" в просьбе главы Africrypt. По информации юристов, сотрудники компании потеряли доступ к программно-аппаратной платформе за неделю до предполагаемой атаки.

Hanekom Attorneys не удалось выяснить, где находятся братья. Она установила, что биткоины со счетов Africrypt в ЮАР вывели и провели через крупные майнинг-пулы, после чего криптовалюту стало невозможно отследить. Делом занялось элитное подразделение полиции ЮАР, в ней не ответили за запрос агентства. Еще одна компания занялась процессом ликвидации Africrypt.