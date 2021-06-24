На Венере обнаружили потенциальные признаки жизни

Новое исследование космических снимков НАСА показало, что Венера геологически активна и может иметь потенциал для жизни. Движение тектонических плит соседней планеты практически идентично перемещению земной коры, сообщает Обозреватель.

Ученые утверждают, что в Солнечной системе только два небесных тела имеют схожую структуру поверхности – это Венера и Земля, пишет издание Нindustan Times.

Так, радиолокационные изображения миссии NASA Magellan по нанесению на карту поверхности Венеры показали большие блоки литосферы, которые, казалось, двигались. Команда создала компьютерную модель деформации и обнаружила, что замедленное движение по стилю похоже на тектонику на Земле.

Новая технология смогла обнаружить деформации поверхности, которые указывали на наличие крупных блочных структур в литосфере Венеры.