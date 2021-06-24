ВОЗ впервые разрешила вакцинировать детей от COVID-19

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) впервые признала, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса, сообщает Лента.Ру.

Обновленные рекомендации опубликованы на сайте﻿ организации.﻿ В тексте отмечается, что дети и подростки переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.

"Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников" , — отметила ВОЗ.

Ранее в организации отмечали, что насчет использования вакцин для детей пока что «нет достаточных данных».