Большинство американцев считают происхождение СOVID-19 лабораторным

Большинство американцев придерживаются версии о лабораторном происхождении коронавируса, сообщает РИА Новости.

Согласно результатам опроса телеканала Fox News, 60% респондентов в США считают, что COVID-19 был создан учеными и просочился из лаборатории в Китае. В свою очередь 31% респондентов полагают, что коронавирус возник естественным путем.

Опрос проводился в период с 19 по 22 июня, в нем принял участие 1001 респондент. Погрешность оценивается в плюс-минус 3 процентных пункта.

Ранее президент США Джо Байден по итогам саммита "большой семерки" заявил, что не пришел к выводу о происхождении коронавируса.