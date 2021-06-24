В МИД КНДР заявили о бесполезности диалога с США

Северная Корея не намерена устанавливать какие-либо контакты с США, считая их напрасной тратой времени, заявил министр иностранных дел КНДР Ри Сон Гвон, сообщает Интерфакс.

"Мы не рассматриваем даже возможность каких-либо контактов с США, не говоря уже о том, чтобы поддерживать их, поскольку это ни к чему нас не приведет, а только отнимет драгоценное время" , - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявление министра.

Он отметил, что МИД "приветствует четкое заявление для прессы, сделанное заместителем директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), которое призвано отмахнуться от поспешных суждений, предположений и ожиданий США".