Израиль отменил открытие границ для туристов

Власти Израиля перенесли открытие границ для вакцинированных иностранных туристов, прибывающих в страну в индивидуальном порядке, на месяц, до 1 августа, сообщает УНИАН.

"Запрет иностранцам в разрешении на въезд в Израиль с туристическими целями будет продлен на один месяц (с 01 июля по 01 августа)" , - говорится в сообщении канцелярии главы правительства.

При этом запрет на въезд в Израиль не распространяется на ограниченные по численности группы привитых туристов из стран с низким уровнем заболеваемости. Им разрешено прибывать в страну с конца мая.