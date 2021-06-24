В МИД отреагировали на резолюцию ПАСЕ по крымским татарам

Первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова считает принятую ПАСЕ резолюцию по ситуации с крымскими татарами важным проявлением поддержки тем, кто страдает от преследований оккупационной власти, сообщает Зеркало недели.

«Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по ситуации с крымскими татарами. Это важное проявление поддержки тем, кто в оккупированном Крыму продолжает страдать от политических и религиозно мотивированных преследований российской оккупационной власти» , - написала Джапарова в Facebook.

Несмотря на все манипуляции и дезинформационные кампании Москве не удалось скрыть факты убийств, насильственных исчезновений, пыток, постановочных судебных процессов, дискриминации представителей крымскотатарского народа, уничтожение его представительских институтов и национальной идентичности крымскотатарского народа - осуществление всех противоправных практик, которые создают атмосферу страха, вражды и беззакония в Крыму.

Первый заместитель главы МИД выразила благодарность докладчице Торхильдур Сунне Аеварсдоттир за обстоятельный доклад, украинским парламентариям - за прекрасную работу и всем партнерам Украины - за непоколебимую поддержку в борьбе за восстановление территориальной целостности Украины и защиту прав человека на оккупированных территориях.