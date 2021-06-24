Курс валют НБУ на 24 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 24 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 23 июня, упал на 3 коп до 27.27 за 1 доллар.
Евро подорожал на 13 коп до 32.60 за 1 евро.
Курс рубля достиг уровня 3.76 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос на 22 коп до 38.16 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 8 коп до 29.75 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 4 коп до 7.21 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.273700
|EUR
|Евро
|32.600300
|RUB
|Рубль
|0.375960
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.155900
|CHF
|Швейцарский франк
|29.750400
|PLN
|Польский злотый
|7.205500