Курс валют НБУ на 24 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 24 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 23 июня, упал на 3 коп до 27.27 за 1 доллар.

Евро подорожал на 13 коп до 32.60 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 3.76 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос на 22 коп до 38.16 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 8 коп до 29.75 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 4 коп до 7.21 за 1 польский злотый.