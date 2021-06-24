Иностранные кредиторы теряют интерес к нашим ОВГЗ

Ожидания участников украинского валютного рынка, что иностранцы будут заходить в наши облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), были выше, чем оказалось в реальности. Если проще, ситуация выглядит так: государству нужны средства, для чего оно обращается к инвесторам за кредитами в гривне, сообщает UBR.

Минфин выпускает облигации внутреннего госзайма, которые продает на аукционах. Иностранцы, имея валюту, меняют ее на гривну, скупая ценные бумаги, по которым предусмотрен процент. Во время обмена валюты они провоцируют укрепление гривны, вливая в экономику, например, доллар. Но, к сожалению, они делают это все реже.

"Каждый вторник проходит аукцион по размещению ОВГЗ Минфина. Именно в прошлый вторник и оказалось, что интерес иностранцев к бумагам был намного ниже ожиданий рынка. И в этот вторник, как я предполагаю, произошла та же история. Рынок ожидал, что иностранцы начнут распродавать валюту. Но они этого не делают" , – отметил начальник управления казначейства Мегабанка Андрей Олейник.

Привыкли к избытку доллара

Именно спад интереса иностранцев к нашим бумагам и продолжает оказывать давление на гривну. В свою очередь к достатку валюты на рынке уже успели приобщиться иностранные компании и банки, которые скупают валюту для выплат и вывода дивидендов (репатриации).

И спрос на доллар по-прежнему есть, но продавцы с его продажами не спешат, ожидая лучших времен.

И действительно. Если в средине месяца доллар "танцевал" возле отметки в 27 грн/$ (15 июня курс НБУ – 26,99 грн/$, а 16-го – 26,92 грн/$), то уже на данный момент курс стоит выше 27,3 грн/$. Именно одной из причин такой тенденции Олейник и называет спад интереса инвесторов к украинским облигациям госзайма.

"Несколько недель назад Минфин привлек через долгосрочные ОВГЗ 15-16 млрд грн (и валютные, и гривневые облигации). А потом объем значительно снизился. И учетную ставку Нацбанк на прошлой неделе оставил на прежнем уровне. Хотя боле﻿е половины участников рынка ожидали ее повышения" , – уточняет банкир.

ОВГЗ стали менее привлекательны

Казначеи обращают внимание, что если бы НБУ действительно пошел на поднятие "учетки", то выросла бы и доходность по ОВГЗ. По словам Андрея Олейника, есть вероятность, что иностранцы теряют интерес к нашим бумагам по политическим причинам.

А возможно, еще и потому, что их не устаивает сегодняшний курс продажи валюты с целью покупки ОВГЗ.

Как подчеркнул директор департамента казначейских операций Юнекс банка Сергей Кирилюк, значительная часть нерезидентов рассчитывала на увеличение учетной ставки НБУ и, как следствие, рост доходностей облигаций внутреннего госзайма.

"С этим, может быть, и связано падение темпов иностранных инвестиций в украинские бумаги накануне. Решение регулятора не повышать ставку разочаровало часть рынка, к тому же Минфин, как показал последний аукцион, не стал повышать ставки" , – акцентирует Кирилюк.

Но, по его словам, это вовсе не означает, что нерезиденты вообще откажутся от покупки ОВГЗ или сократят объемы вложений.

Следует понимать, что на спрос и предложение на инвестиционных рынках могут оказать влияние любые события. Даже мелкие. Предсказать поведение инвесторов крайне сложно. Более того, сами предсказания могут менять настроения на рынке.

Задавят ли иностранцы гривну

Кирилюк, если исходить из текущей ситуации, не видит объективных причин для выхода нерезидентов из ОВГЗ в ближайшие два месяца. Глобальные рынки "переликвидны", аппетит к риску очень высокий, инфляция заставляет инвесторов искать высокую доходность. На этом фоне по макроэкономическим параметрам Украина выглядит очень перспективно, говорит казначей.

Прогнозы по рекордному урожаю, высокие цены на украинские товары за границей – все это дает очень хорошие основания прогнозировать укрепление гривны. А это очень важно для иностранных покупателей ОВГЗ, которые стремятся увеличить доходность за счет разницы курса между моментами покупки и продажи гривны.

"В целом, я не вижу оснований прогнозировать сокращение портфеля ОВГЗ на руках у нерезидентов. На мой взгляд, он продолжит расти средними темпами как минимум в июле. Но, повторюсь, делать надежные и точные прогнозы в такого рода вопросах довольно сложно" , – считает директор департамента казначейских операций Юнекс банка.

Что в реальности творится с портфелем иностранцев

Банкиры подчеркивают, что в начале года в среднем за неделю портфель нерезидентов увеличивался на 2-3 млрд грн в неделю.

"Полагаю, эти показатели и следует брать за базу при дальнейших оценках. В феврале-марте рост остановился. Причиной тому стал всплеск заболеваемости и слабые результаты по вакцинации – в последнее время эти параметры включаются в анализ" , – напоминает Кирилюк.

Финансист акцентирует внимание на том, что апрельский отток был спровоцирован эскалацией ситуации на юго-восточных границах Украины. Но ближе к концу мая прирост портфеля нерезидентов возобновился.

"На мой взгляд, сейчас нет никаких оснований говорить о смене тенденций. Да, за прошлую неделю темпы прироста портфеля иностранных держателей ОВГЗ сократились, но в целом они находились на уровнях начала года" , – уверен Кирилюк.

Объем вложений нерезидентов в ОВГЗ сейчас находится на максимальных значениях с мая 2020 года. И в последние недели до недавнего времени очень интенсивно рос. За неделю (с 7 по 11 июня) он увеличился на 8,3 млрд грн. Это привело к избыточному предложению валюты на межбанке – в тот же период НБУ выкупил в резервы $375 млн.

Резкий всплеск спроса на украинские облигации был вызван, по мнению казначеев, потоком новостей относительно ускорения инфляции во всем мире. В таких условиях инвесторы особенно активно ищут высокодоходные инструменты, которые могут обеспечить защиту от инфляционных процессов.

В то же время, конечно, они взвешивают риски. От текущей оценки ситуации в результате и зависит итоговый спрос.