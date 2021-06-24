НБУ выставил на аукцион почти 46 тонн монет

Национальный банк продаст на аукционе лом выведенных из обращения монет номиналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек. Общий вес лома – около 45,8 тонн, сообщает Сегодня.

"Такой объем, накопленный за 2020-2021 годы, в связи с изъятием из обращения монет мелких номиналов", – пишут в сообщении.

Напомним, что изношенные монеты и монеты, в отношении которых Национальный банк принял решение об изъятии их из обращения (номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек), утилизируются Национальным банком по мере их накопления.

"Утилизация монет происходит на банкнотно-монетном дворе НБУ путем уничтожения на них мотивов изображений на специальном оборудовании, а лом уходит в ходе аукционов (преимущественно металл идет на переплавку)" , – добавляют в Нацбанке.

Аукцион пройдет 30 июня.