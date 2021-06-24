НБУ выставил на аукцион почти 46 тонн монет

НБУ выставил на аукцион почти 46 тонн монет

Национальный банк продаст на аукционе лом выведенных из обращения монет номиналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек. Общий вес лома – около 45,8 тонн, сообщает Сегодня.

"Такой объем, накопленный за 2020-2021 годы, в связи с изъятием из обращения монет мелких номиналов", – пишут в сообщении.

Напомним, что изношенные монеты и монеты, в отношении которых Национальный банк принял решение об изъятии их из обращения (номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек), утилизируются Национальным банком по мере их накопления.

"Утилизация монет происходит на банкнотно-монетном дворе НБУ путем уничтожения на них мотивов изображений на специальном оборудовании, а лом уходит в ходе аукционов (преимущественно металл идет на переплавку)", – добавляют в Нацбанке.

Аукцион пройдет 30 июня.

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