Оккупанты Крыма призвали РФ добавить Британию в "недружественные страны"

Так называемый вице-премьер крымского оккупационного правительства Георгий Мурадов после инцидента с британским эсминцем у берегов полуострова предложил включить Великобританию в список недружественных России стран, сообщает РИА Новости.

"Великобритания уже давно заслужила быть включенной в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность. Инцидент с эсминцем тому подтверждение" , - сказал Мурадов.

По его мнению, Великобритании будет отводиться особая роль в создаваемой Украиной коалиции государств, которых планируется собрать на международном саммите "Крымская платформа".