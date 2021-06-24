Япония опротестовала военные учения России на Курилах

Япония передала протест России в связи с начавшимися накануне масштабными военными учениями в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах, рассказал журналистам генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като, сообщает РИА Новости.

"Россия 23 июня объявила о начале военных учений на Сахалине, Кунашире, Итурупе и в акватории Японского моря. Мы намерены продолжать следить за действиями российских военных на северных территориях (так в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.). 23-го числа по дипломатическим каналам нами был направлен протест в связи с тем, что усиление военного присутствия России на островах, в том числе проведение подобных маневров, идет вразрез с позицией Японии" , - сказал Като на пресс-конференции.

По данным телеканала NHK протест был передан главой российского отдела японского МИД в посольство России в Токио.

В этих учениях принимают участие в общей сложности более 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота РФ различного назначения. Маневры в островной зоне Восточного военного округа (ВВО) пройдут в два этапа в течение пяти суток.