Орбиту МКС подняли перед прилетом новых кораблей
После проведения маневра высота орбиты станции должна составить около 420,3 км над поверхностью Земли, сообщает Корреспондент.
Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована утром в четверг, 24 июня. Об этом информирует Роскосмос.
"С целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемых кораблей CST-100 Starliner (Boe-OFT 2), Союз МС-19, а также посадкой спускаемого аппарата корабля Союз МС-18 проведена очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции", – говорится в сообщении.
Двигатели грузового корабля Прогресс МС-16 были включены в 05:40 утра и проработали 466 секунд. Величина импульса составила 0,5 м/с.
"В настоящее время российские специалисты получают и обрабатывают данные по новым параметрам орбиты. По предварительным расчетам, после проведения маневра высота орбиты станции должна составить около 420,3 км над поверхностью Земли, увеличившись на 850 метров", – отметили в Роскосмосе.
Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.
На корабле Союз МС-19 на борт МКС должны прилететь космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимут первый художественный фильм в космосе.