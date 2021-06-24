Яркий поход в магазин: оригинальные и модные экосумки

Если вы – сознательный потребитель и стараетесь по минимуму использовать одноразовые кульки, тогда без оригинальной экосумки вам не обойтись. Идеи 24 как раз подобрали самые яркие шоперы для лета, сообщает 24 Канал.

С такой стильной и удобной вещью вы всегда будете в центре внимания и совсем перестанете покупать целлофановые пакеты на кассе. Приятного вам просмотра и отличных покупок!

Яркие дизайны экосумок

Экосумка, украшенная красочными рисунками, всегда будет в тренде. К тому же такая модель прекрасно подойдет для лета.

Прозрачная сумка тоже может быть яркой. Особенно, если к ней добавить контрастные ремешки.

Такие яркие модели с геометрическими фигурами точно будут привлекать внимание.

А эта стильная экосумка влюбит в себя каждую модницу. Сочетание разных оттенков одного цвета очень стильное.

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Такая сумка прекрасно подойдет для тех, кто любит покупать продукты на неделю вперед. Она практична и вместительна.

Эти неоновые краски запомнятся надолго всем продавцам и посетителям в супермаркете. Если вы любите яркие цвета и много внимания – такая модель именно для вас.

А этот принт точно понравится вам своей оригинальностью. Нежные цвета и яркий дизайн – это великолепное сочетание.

Такая необычная форма экосумки выглядит очень интересно, а сочетание двух цветов добавляют креатива.

К этой сумки в форме пакета не придется долго привыкать. Выберите цвет, который вам нравится, и пользуйтесь.

А эта сетчатая модель поможет вам всегда быть в тренде.