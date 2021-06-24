Экс-президент Ирана предсказал крах США

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в интервью предрек, что ядерное оружие не сможет предотвратить крах США как лидера глобального миропорядка, сообщает Лента.Ру.

"Могут ли американские атомные бомбы остановить крах мирового господства США? Не думаю, что в мире есть хоть один мудрый человек, который дал бы на это положительный ответ" , — отметил Ахмадинежад.

Он рассказал, как на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2005 году спросил его, могло ли ядерное оружие предотвратить распад СССР.

"Оно было высокоразвитым, да, но оно не остановило крах СССР. Потому что оружие в принципе не может улучшить человеческие отношения. Сегодня в упадок приходит капиталистическая система миропорядка, возглавляемая Америкой" , — считает политик.