За последние пять лет в Украине выросла смертность

В Украине на 44,6% выросла смертность, по данным на апрель 2021 года и по сравнению со средним показателем за последние пять лет. В то же время, наибольшая летальность была зафиксирована в столице страны – увеличение на 81%, а наименьшая на Прикарпатье – 16, сообщает Обозреватель.

Аналитик Евгений Истребин показал красноречивые цифры и графики. Он предположил, что повлияла на рост смертности непосредственно и пандемия коронавируса. В этом контексте он напомнил о катастрофе с госпитализациями больных COVID-19.

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Рост смертности в апреле по сравнению с 5-летней средней (2016-2020 гг.):

  • г. Киев – 81,2%;
  • Киевская область – 65,1%;
  • Хмельницкая область – 60%;
  • Харьковская область – 59,3%;
  • Одесская область – 59%;
  • Николаевская область – 58,4%;
  • Днепропетровская область – 48%;
  • Житомирская область – 45,5%;
  • вся Украина 44,6%;
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  • Кировоградская область – 43,4%;
  • Черновицкая область – 42,1%;
  • Винницкая область – 40,9%;
  • Львовская область – 40,5%;
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  • Тернопольская область – 38%;
  • Запорожская область – 37,6%;
  • Сумская область – 37,5%;
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  • Черниговская область – 35,4%;
  • Донецкая область – 33,4%;
  • Луганская область – 32,3%;
  • Черкасская область – 31,6%;
  • Полтавская область – 31%;
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  • Закарпатская область – 29,8%;
  • Волынская область – 28,9%;
  • Ривненская область – 27,1%;
  • Херсонская область – 24,6%;
  • Ивано-Франковская область – 16,2%.
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Пост Истребина прокомментировала глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова. На своей странице в Facebook она на тоже отметила, что рост смертности в Украине связан с COVID-19.

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"Посвящен пост всем, кто орал криком – это обычный грипп и посмотрите, сколько умерло от онкологии. Я подпишусь под каждым словом Евгения. И да, в Украине зафиксировано первые два случая индийского штамма Дельта. Так сказать, добро пожаловать на борт. Хочу понять за эту неделю, сколько кислородных станций установлено у нас в регионе за период. И как мы будем готовиться", – написала украинка.
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На сегодня в Украине официально подтверждено 52 123 смерти от осложнений коронавируса. За время пандемии больше всего инфицированных умерло в Киеве – 5185, на Днепропетровщине – 4403, Львовщине – 3640 и Харьковщине – 3494.

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График роста количества смертей от коронавируса от начала пандемии и до нынешнего времени

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