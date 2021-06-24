За последние пять лет в Украине выросла смертность
В Украине на 44,6% выросла смертность, по данным на апрель 2021 года и по сравнению со средним показателем за последние пять лет. В то же время, наибольшая летальность была зафиксирована в столице страны – увеличение на 81%, а наименьшая на Прикарпатье – 16, сообщает Обозреватель.
Аналитик Евгений Истребин показал красноречивые цифры и графики. Он предположил, что повлияла на рост смертности непосредственно и пандемия коронавируса. В этом контексте он напомнил о катастрофе с госпитализациями больных COVID-19.
Рост смертности в апреле по сравнению с 5-летней средней (2016-2020 гг.):
- г. Киев – 81,2%;
- Киевская область – 65,1%;
- Хмельницкая область – 60%;
- Харьковская область – 59,3%;
- Одесская область – 59%;
- Николаевская область – 58,4%;
- Днепропетровская область – 48%;
- Житомирская область – 45,5%;
- вся Украина 44,6%;
- Кировоградская область – 43,4%;
- Черновицкая область – 42,1%;
- Винницкая область – 40,9%;
- Львовская область – 40,5%;
- Тернопольская область – 38%;
- Запорожская область – 37,6%;
- Сумская область – 37,5%;
- Черниговская область – 35,4%;
- Донецкая область – 33,4%;
- Луганская область – 32,3%;
- Черкасская область – 31,6%;
- Полтавская область – 31%;
- Закарпатская область – 29,8%;
- Волынская область – 28,9%;
- Ривненская область – 27,1%;
- Херсонская область – 24,6%;
- Ивано-Франковская область – 16,2%.
Пост Истребина прокомментировала глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова. На своей странице в Facebook она на тоже отметила, что рост смертности в Украине связан с COVID-19.
"Посвящен пост всем, кто орал криком – это обычный грипп и посмотрите, сколько умерло от онкологии. Я подпишусь под каждым словом Евгения. И да, в Украине зафиксировано первые два случая индийского штамма Дельта. Так сказать, добро пожаловать на борт. Хочу понять за эту неделю, сколько кислородных станций установлено у нас в регионе за период. И как мы будем готовиться", – написала украинка.
На сегодня в Украине официально подтверждено 52 123 смерти от осложнений коронавируса. За время пандемии больше всего инфицированных умерло в Киеве – 5185, на Днепропетровщине – 4403, Львовщине – 3640 и Харьковщине – 3494.