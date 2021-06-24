За последние пять лет в Украине выросла смертность

В Украине на 44,6% выросла смертность, по данным на апрель 2021 года и по сравнению со средним показателем за последние пять лет. В то же время, наибольшая летальность была зафиксирована в столице страны – увеличение на 81%, а наименьшая на Прикарпатье – 16, сообщает Обозреватель.

Аналитик Евгений Истребин показал красноречивые цифры и графики. Он предположил, что повлияла на рост смертности непосредственно и пандемия коронавируса. В этом контексте он напомнил о катастрофе с госпитализациями больных COVID-19.

Рост смертности в апреле по сравнению с 5-летней средней (2016-2020 гг.):

г. Киев – 81,2%;

Киевская область – 65,1%;

Хмельницкая область – 60%;

Харьковская область – 59,3%;

Одесская область – 59%;

Николаевская область – 58,4%;

Днепропетровская область – 48%;

Житомирская область – 45,5%;

вся Украина 44,6%;

Кировоградская область – 43,4%;

Черновицкая область – 42,1%;

Винницкая область – 40,9%;

Львовская область – 40,5%;

Тернопольская область – 38%;

Запорожская область – 37,6%;

Сумская область – 37,5%;

Черниговская область – 35,4%;

Донецкая область – 33,4%;

Луганская область – 32,3%;

Черкасская область – 31,6%;

Полтавская область – 31%;

Закарпатская область – 29,8%;

Волынская область – 28,9%;

Ривненская область – 27,1%;

Херсонская область – 24,6%;

Ивано-Франковская область – 16,2%.

Пост Истребина прокомментировала глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова. На своей странице в Facebook она на тоже отметила, что рост смертности в Украине связан с COVID-19.

"Посвящен пост всем, кто орал криком – это обычный грипп и посмотрите, сколько умерло от онкологии. Я подпишусь под каждым словом Евгения. И да, в Украине зафиксировано первые два случая индийского штамма Дельта. Так сказать, добро пожаловать на борт. Хочу понять за эту неделю, сколько кислородных станций установлено у нас в регионе за период. И как мы будем готовиться", – написала украинка.

На сегодня в Украине официально подтверждено 52 123 смерти от осложнений коронавируса. За время пандемии больше всего инфицированных умерло в Киеве – 5185, на Днепропетровщине – 4403, Львовщине – 3640 и Харьковщине – 3494.