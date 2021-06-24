Лоукостер из Саудовской Аравии запустит новые маршруты во Львов

Лоукостер из Саудовской Аравии Flynas в июле откроет еще два маршрута во Львов и будет выполнять их на одном самолете, сообщает Avianews.

Полеты из аэропортов Джедда и Эль-Касим авиакомпания начнет 7 июля с частотой два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Летать будет до 1 сентября включительно.

Авиалайнер Flynas будет вылетать из Джедды, далее садиться в Эль-Касиме. Остановка составит 40 минут без высадки пассажиров. За это время в аэропорту посадят на борт других пассажиров, после чего самолет уже вылетит во Львов.

В обратном направлении маршрут аналогичный. Самолет вылетит из Львова и приземлится в Эль-Касиме. Из него выйдут пассажиры, которые следовали в этот аэропорт, после чего авиалайнер продолжит путь с пассажирами, которым нужно в Джедду.

Билеты на новые рейсы продаются по цене $650 в обе стороны с учетом перевозки только 7 кг ручной клади. Если выбрать тариф с багажом, он будет стоить больше.

Высокая стоимость билетов объявляется тем, что на рынке полетов между Саудовской Аравией и Украиной нет конкуренции. В результате прямые рейсы даже по такой цене оказываются более выгодными как по цене, так и по времени в пути по сравнению с рейсами с пересадками.

По прогнозам, основными клиентами новых маршрутов во Львов станут подданные Саудовской Аравии, для которых президент Украины Владимир Зеленский отменил визы. Они уже сейчас приезжают на запад Украины, используя Киев в качестве промежуточного пункта.

При этом путешествия для украинцев в Саудовскую Аравию до сих пор осложнены — необходимо получать визу и проходить 7-дневный карантин по прилету в специальных гостиницах.