В Укрэнерго объяснили долг на 1 млрд грн перед Киевтеплоэнерго

Задолженность НЭК "Укрэнерго" в почти 1 млрд грн за услугу регулирования небалансов в энергосистеме перед КП "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) является следствием общего кризиса неплатежей на балансирующем рынке электроэнергии, сообщает UBR.

В частности, он возник из-за долгов других коммунальных предприятий, но уже перед оператором системы передачи. Суммарно компании, которые получают услуги по балансировке и ответственны за баланс в энергосистеме, по состоянию на 11 июня задолжали "Укрэнерго" 8,5 млрд грн.

"Среди мер, которые необходимы для урегулирования этой задолженности, есть такие, которые должны восстановить платежеспособность должников, являющихся государственными и коммунальными предприятиями (госшахты, водоканалы и т.д.)" , – указали в НЭК.

В свою очередь в "Киевтеплоэнерго" жаловались, что из-за того, что оператор системы передачи только недавно рассчитался за долги перед КТЭ, образованные в прошлогоднем сентябре, и только начал выплачивать средства за октябрь, у киевских тепловиков возник двойной кассовый разрыв.

Газ как основное сырье для производства тепла и электрики компания покупала на условиях предоплаты, а потребители теплоэнергии оплачивают ее с 20-дневной отсрочкой, отмечают в КТЭ.

Между тем полученный доход "Укрэнерго" в первую очередь направляет на погашение задолженностей перед производителями "зеленой" энергии, "не оплачивая свои долги за электроэнергию коммунальным производителям".

С другой стороны, от КТЭ "Укрэнерго" требует оплачивать любые счета максимум в четырехдневный срок. При этом свою обязанность оплачивать счета по услуге пользования магистральными сетями КТЭ оспаривает, так как физически произведенная киевским предприятием энергия в магистральные сети не попадает.

КТЭ судится с "Укрэнерго" за 143,6 млн грн, которые компания оплатила по данной услуге с 2019 года, когда был открыт рынок э/э.

Но в течение тяжбы КТЭ не может отказаться от перечисления средств оператору системы передачи, так как НЭК может запретить коммунальщикам продавать электричество – это будет означать отключение киевлян и от всех других услуг КП, включая горячее водоснабжение.