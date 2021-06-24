В Канаде среди вакцинированных разыграют годовой запас каннабиса

В канадском городе Виннипег местный кофешоп запустил специальный лотерею для привитых от COVID-19. Три победителя розыгрыша получат на выбор - годовой запас каннабиса или 1200 долларов. Цель акции - популяризировать вакцинацию, сообщает Вести.

Проект под названием Joints for Jabs (косяки за прививки) стартовал на этой неделе и продлится до конца сентября. Розыгрыш будут проводить раз в месяц: 31 июля, 31 августа и 30 сентября. Кроме того, ежемесячно магазин Delta 9 будет раздавать 20 бесплатных косяков.

Чтобы принять участие, нужно пройти полный курс вакцинации одобренными в Канаде препаратами.

По мнению эпидемиолога Университета Торонто и доктора Сьюзан Бонди, призы и другие поощрения, вероятно, являются хорошим способом мотивировать канадцев пройти вакцинацию.