Представлен самый большой и дорогой кроссовер Infiniti

Премиальный бренд Infiniti презентовал долгожданное второе поколение кроссовера QX60. Автомобиль выделяется элегантным дизайном и расширенным функционалом, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. Как и обещали создатели, облик новинки почти не отличается от концепта QX60 Monograph, представленного в прошлом году. В частности, на серийном образце появились обычные ручки дверей, вместо выдвижных, а также защитные пластиковые накладки на колесных арках.

По своим габаритам новый QX60 стал короче, шире и выше предшественника, обладает лучшей аэродинамикой и более просторным салоном. Источник: Infiniti

От прежнего поколения автомобиль унаследовал величину колесной базы – 2900 мм, но все остальные параметры изменились в ту или иную сторону. Например, для повышения стабильности на трассе автомобилю расшили колею на 30 мм до 1699 мм. А если владельцу захочется отправиться на бездорожье, то в этом ему поможет увеличенный до 170 мм (+5 мм) клиренс. По своим габаритам новый QX60 стал короче, шире и выше предшественника, обладает лучшей аэродинамикой и более просторным салоном.

От прежнего поколения автомобиль унаследовал величину колесной базы – 2900 мм. Источник: Infiniti

Покупатели могут заказать 6- или 7-местную конфигурацию салона – с двумя индивидуальными креслами во втором ряду или с трехместным диваном. Объем багажника в зависимости от положения второго и третьего ряда сидений составляет от 411 до 2135 литров. Кроме того, автомобиль способен тянуть за собой прицеп массой до 2,7 т.

Покупатели могут заказать 6- или 7-местную конфигурацию салона – с двумя индивидуальными креслами во втором ряду или с трехместным диваном. Источник: Infiniti

Новый дизайн интерьера предполагает наличие в стандартной комплектации сенсорного дисплея мультимедийной системы InTouch диагональю 12,3 дюйма с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Для подключения гаджетов в салоне предусмотрели 7 USB-портов. В дорогих версиях предлагается цифровая шкала приборов с экраном диагональю 12,3 дюйма, а также 10,8-дюймовый проекционный дисплей.

Новый дизайн интерьера предполагает наличие в стандартной комплектации сенсорного дисплея мультимедийной системы InTouch диагональю 12,3 дюйма. Источник: Infiniti

Под капотом новинки – бензиновый V6 с непосредственным впрыском объемом 3,5 литра. Он имеет в своем активе 299 л.с. мощности и 366 Нм момента. В паре с ним работает 9-ступенчатый "автомат" с классическим гидротрансформатором и активными опорами для снижения вибрации. Для новинки доступны как передне- , так и полноприводные варианты трансмиссии. Водитель может выбирать из 5 режимов движения: Standard, Eco, Sport, Snow и Personal.

Под капотом новинки – бензиновый V6 с непосредственным впрыском объемом 3,5 литра. Источник: Infiniti

На новом QX60 установлена пружинная подвеска со стойками McPherson спереди и многорычажной конструкцией – сзади. Также автомобиль получил более эффективные тормозные механизмы с дисками увеличенного диаметра.

В списке опций есть "автоплилот" – ProPilot Assist, включающая адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, снижения скорости в соответствии с дорожными знаками и в поворотах. Система способна останавливать машину и автоматически возобновлять движение, если время остановки не превышает 30 секунд.

У американских дилеров новый Infiniti QX60 появится в конце нынешнего года. Источник: Infiniti

У американских дилеров новый Infiniti QX60 появится в конце нынешнего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.