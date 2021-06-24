Выяснились отличия иммунитета к COVID-19 после вакцинации и болезни

Люди с приобретенным после вакцинации иммунитетом к коронавирусу будут иметь лучшую защиту от его штаммов, которые появляются в период пандемии. Тем, кто переболел COVID-19 и вылечился от него, также не стоит отказываться от прививок, сообщает Обозреватель.

В ходе научной работы специалисты создали базу данных из 3800 возможных мутантов коронавируса по одной аминокислоте RBD – это рецепторсвязывающий домен, ключевая область белка-шипа, который исследует внешнюю поверхность SARS-CoV-2, вирус использует эту его часть для прикрепления к другому белку ACE2 на человеческих клетках перед их заражением. Также они собрали информацию о тестах, сделанных вакцинированным и невакцинированным людям, которые были ранее инфицированы.

В частности, все вакцинированные получили две дозы мРНК-вакцины Moderna. Ученые напомнили, что этот препарат работает, побуждая клетки человека производить спайковый белок, тем самым запуская иммунный ответ и производство антител.

Изучив результаты, исследователи обнаружили важные различия между приобретенным иммунитетом у людей, которые получали прививку против COVID-19 и нет.

Так, антитела, вызванные мРНК-вакциной, были более сфокусированы на RBD по сравнению с вызванными инфекцией, которые чаще нацеливались на другие части спайкового белка. Отмечается, что антитела, вызванные вакциной, нацелены на более широкий диапазон участков RBD, чем те, которые возникают при естественной инфекции.

"Эти результаты предполагают, что естественный иммунитет и вызванный вакциной к SARS-CoV-2 будут различаться по тому, как они распознают новые вирусные варианты. Более того, антитела, полученные с помощью вакцины, могут с большей вероятностью нацеливаться на новые варианты коронавируса, даже если они несут новые мутации в RBD" , – говорится в исследовании.

Специалисты не установили точно, почему существуют эти различия в ответах антител. Но подчеркивают, что в обоих случаях антитела, направленные на RBD, приобретаются в результате распознавания иммунной системой и реакции на вирусные спайковые белки. Также предполагается, что эти различия могут возникать из-за того, что вакцина представляет вирусный белок в несколько иной конформации.

Исследователи добавили: пока хорошая новость заключается в том, что, в отличие от ситуации с простудой, для борьбы с COVID-19 есть несколько вакцин. Имеющиеся данные доказывают, что приобретенный иммунитет от них обеспечивает существенную защиту от новых мутантов вируса, циркулирующих по всему миру.