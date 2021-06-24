В еще одной канадской школе нашли безымянное захоронение детей

В еще одной канадской школе для коренных народов обнаружили массовые захоронения детей, которые не описаны в документах, пишут международные СМИ.

“Находку” обнаружили недалеко от города Регина – столицы провинции Саскачеван. Организация Cowessess и Федерация суверенных коренных народов Саскачевана, которые представляют интересы коренных народов Канады, заявили, что “количество безымянных могил будет самым значительным на сегодня в стране” .

Сообщается, что школа работала с 1899 по 1997 гг., через нее прошли более 150 тысяч детей. Из-за насильственной ассимиляции, христианизации и сопутствующих с этим моральных и физических оскорблений и унижений более 6000 учеников умерли.

В прошлом месяце могилы с останками примерно 215 детей обнаружили неподалеку от Камлупса в Британской Колумбии. Некоторым погибшим было всего 3 года.