Варикоз: врачи назвали 4 категории людей в группе риска

Варикозное расширение вен проявляется в виде перекрученных сосудов на ногах, которые придают коже синюшность. Сильный эстетический дефект сопровождается болью и отеком в ногах, а закупорки сосудов приводит к тромбозу, сообщает GreenPost.

Сосудистый хирург Константина Барабоя перечислил, кто скорее всего столкнется с проблемой расширения вен на ногах.

Выделяют четыре категории лиц.

Беременные женщины

И это единственный тип пациентов, кому лечение варикоза не понадобится. Варикоз беременных, как правило, проходит сам после того, как женщина родит и нагрузка на ноги уменьшится. Но во время беременности раздутые вены на ногах мамы не редкость. По мере роста плода усиливается давление на большую (нижнюю полую) вену, и это провоцирует повышение давления на сосуды ног. Чтобы минимизировать риск развития болезни, будущим мамам рекомендуют больше гулять пешком, следить за набором веса и подкладывать под ноги подушку во время отдыха. Если после рождения малыша проблема не исчезнет, визита к флебологу не избежать.

Люди с лишним весом

Лишний вес может стать причиной многих болезней, среди которых и варикоз. Опасность в том, что из-за тучности и отека ног такие люди не сразу замечают проблему с венами, ведь они почти не просматриваются сквозь кожу.

Люди, которые работают стоя

Долго стоять без движения вредно для ног. Недостаточный кровоток становится причиной усталости и боли в ступнях. Организму нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы «возвращать кровь обратно» к сердцу. Из-за чрезмерного количества крови в сосудах ног, которая накапливается вследствие неподвижного вертикального положения тела, стенки вен растягиваются и изнашиваются. А это рано или поздно приводит к варикозу.

Женщины старше 50 лет

Варикоз — болезнь вне возраста, но чаще все же с ней сталкиваются женщины старше 50 лет. Есть медицинская теория, что склонность к варикозу с возрастом только увеличивается. В результате естественного старения организма венозные клапаны изнашиваются и не так тщательно регулируют кровоток. Они не могут должным образом содержать кровь и направлять ее по кругу, возникают застои, закупорки и вздутие вен — основные симптомы варикозной болезни.