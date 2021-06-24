В Киеве появился уникальный Lamborghini Huracan Evo

В Киеве заметили новый Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule. Суперкар в этой версии отличается от стандартной экстерьером и интерьером, сообщает Обозреватель.

Fluo Capsule доступен в ярких цветах, с матовой черной крышей и темным салоном. Автомобиль, который заметили в столице, обработанный оранжевым Arancio Livrea.

Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule, который появился в Киеве. Источник: ТопЖыр

Салон этого суперкара отделан черной кожей и алькантарой, но имеет контрастные вставки в цвет кузова. Также внутри установлены новые спортивные сиденья.

Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule, который появился в Киеве. Источник: ТопЖыр

Такой стайлинг-пакет можно заказать только для Lamborghini Huracan Evo 2021 модельного года. Стоит машина около 400 000 долларов.

Fluo Capsule, как и стандартная версия, оснащен 5,2-литровым двигателем V10, который выдает 640 лошадиных сил. Он позволяет модели разгонятся до 100 км/ч за 2,9 с. Максимальная скорость – 325 км/ч.

Отмечается, что владельцем машины является миллионер Александр Слобоженко, который работает в сфере гемблинга. Ему также принадлежит McLaren 650S Spider Liberty Walk.