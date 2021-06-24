Спрос на столичные квартиры упал вдвое: цены

Спрос на столичные квартиры в июне упал вдвое. Аналитики рекомендуют начинать поиски квартир, сообщает Лига.net.

Стоимость аренды квартир в летний период традиционно проседает из-за спада активности.

"В июне в столице было заключено 1500 сделок – в два раза меньше, чем в мае", — говорит директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук.

В летний период на рынке аренды жилья увеличивается число пустых квартир, за счет того, что студенты и трудовые мигранты выезжают из Киева, поясняет Эдуард Бразас, руководитель отдела аналитики Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ).

Летний спад спроса может быть на руку потенциальным арендаторам, считает Бразас. Начинать поиски квартир в Киеве он рекомендует уже в июле, когда конкуренция за свободные квадратные метры невысокая. Уже со второй половины августа, на рынке начнется ажиотаж, и это скажется на ценах, говорит Бразас.

По прогнозам аналитика консалтинговой компании SV Development Сергея Костецкого, в конце лета и начале осени цены на аренду квартиры в Киеве традиционно вырастут на 10-15%.

Что почем?

Средняя цена на аренду жилья в Киеве с июня 2020 года по июнь нынешнего снизилась на 6,5% до $545, подсчитали в City Development Solutions.

"Снижение цен по рынку — реакция на экономическую ситуацию в стране, вследствие коронакризиса снизилась покупательная способность населения и выросла безработица", — поясняет Герасимчук.

В то же время, стоимость аренды однокомнатного жилья выросла — на 5% до $387, за счет большего спроса и ограниченности предложения.

Цена аренды жилья в Киеве сейчас стартует от 5000-6000 грн, говорит директор риелторского объединения "Простор" Юлия Курганова. За эти деньги можно арендовать 1-комнатную квартиру без ремонта в старом жилом фонде в спальном районе. До метро придется добираться транспортом.

Самые популярные квартиры сейчас стоят от 8 000 до 12 000 грн.

Что можно снять за:

6000 грн в месяц. За эту цену можно арендовать 1-комнатную квартиру со свежим ремонтом в спальном районе в доме старого жилого фонда. Около метро такая квартира будет стоить уже 9000 грн.

8000 грн в месяц. Столько может стоить аренда 1-комнатной квартиры в новом доме в спальном районе. Во столько же обойдется аренда 2-комнатной квартиры, но в старом жилфонде. В 10-15 минутах от метро 1-комнатная квартира будет стоить 10 000 грн, 2-комнатная – около 12 000 грн.

12 000 грн в месяц. Столько вас попросят заплатить за 2-комнатную квартиру в новом доме в спальном районе. Близость квартиры к метро добавит к ценнику еще 3000 грн.

В центральных районах Киева цены вдвое выше, чем в спальных. Так однокомнатная квартира в старом жилом фонде стоит в среднем 15 000 грн, в новом доме — около 18 000 грн. Аренда 2-комнатной квартиры, в зависимости от возраста жилого фонда, обойдется в 17 000 и 22 000 грн соответственно.