В Украину завезли капусту, в которой обнаружили опасное вещество

Украинская компания "Торговый Дом "Аскания" импортировала из Польши капусту брокколи, в которой обнаружили опасные для употребления гербициды флуазифоп-п. Продукцию должны изъять из оборота, сообщает Обозреватель.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило главное управление Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

"Продукция экспортировалась из Польши – производитель, грузоотправитель: Polski Ogrod Sp. z o. o., в Украине получатель: ООО "Торговый Дом" Аскания", г. Киев, ул. Новопечерская, 5" , – говорится в сообщении.

Кто закупил опасную капусту. Источник: Facebook Госпотребслужбы

Владеет предприятием, которое ввезло опасную капусту, киевлянин Александр Ваколюк. Чиновники просят в случае выявления указанного пищевого продукта сообщать Главному управлению Госпотребслужбы в Киеве по телефону (044) 486-95-85, или по электронной почте: info@kyiv-dpss.gov.ua.