Ермак и Нуланд обсудили визит Зеленского в США

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, сообщает Интерфакс-Украина.

"Собеседники обсудили детали предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США по приглашению президента США Джо Байдена", – информирует Офис президента.

В свою очередь Нуланд заверила Ермака в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей урегулированию ситуации на Донбассе.

Ермак также проинформировал американских партнеров о внедрении реформ в Украине и рассказал о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений государства.