"Чешский Джордж Флойд": полицию обвиняют в убийстве рома

В Теплице на севере Чехии 40-летний мужчина ромской национальности умер после вмешательства полиции в машине скорой помощи. Цыганская община уже назвала его "чешским Джорджем Флойдом" и обвиняет офицеров в противозаконных действиях, пишут иностранные СМИ.

В свою очередь, полиция опровергает обвинения и публикует видео, демонстрирующее агрессивное поведение мужчины.

На видео мужчина лежит на тротуаре, затем встает и начинает агрессивно вести себя по отношению к другому мужчине. Как уверяют свидетели произошедшего, полиция пыталась его успокоить.

Двое из трех полицейских прижимают его ноги и верхнюю часть спины к земле коленями, в том числе один держит колено на шее задержанного. Третий полицейский через некоторое время наклоняется и надевает на мужчину наручники.

Умершему было около сорока лет, полиция не разглашала подробности личности покойника, но, по сообщениям СМИ, он был бездомным. Социальные работники и друзья были удивлены его агрессивным поведением.

СМИ указывают, что покойный, как и Джордж Флойд, принадлежал к этническому меньшинству, имел криминальное прошлое и проблемы с наркотиками. Часть общественного мнения возложила ответственность за обе смерти на полицейских.

Полиция опровергает обвинения. В пресс-релизе сообщается, что "по предварительным данным вскрытия, подозреваемый мужчина находился под воздействием инородного тела, похожего на амфетамины".

Министр внутренних дел Ян Хамачек встал на защиту полицейских, которые вмешались в Цеплице.

"Полицейские, которые вмешались, пользуются моей полной поддержкой. Если кто-то, находящийся под воздействием веществ, вызывающих привыкание, нарушит закон, он должен считаться с вмешательством полиции. В основном благодаря работе полицейских мы входим в десятку самых безопасных стран мира" , - написал глава министерства в Твиттере.

По словам Хамачека, смерть мужчины не может быть сравнима со смертью Флойда. По мнению цыганской общины, министр сделал поспешную оценку, не дожидаясь результатов расследований.

Напомним, Джордж Флойд был убит полицейским в мае 2020 года в Миннесоте, США, во время ареста по подозрению в использовании в магазине поддельной купюры на 20 долларов.