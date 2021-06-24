ВС разрешил долговой конфликт между Киевтеплоэнерго и Укрэнерго

Верховный суд подтвердил решения судов первой и второй инстанций, которые установили, что НЭК "Укрэнерго" полностью правомерно начисляет плату за услуги по передаче электроэнергии для КП "Киевтеплоэнерго" (КТЭ). Соответствующее решение было принято 22 июня 2021 года, сообщает UBR.

В "Укрэнерго" пояснили, что КТЭ на рынке электроэнергии является поставщиком электроэнергии для потребителей и производителем э/э – для собственных нужд.

"НЭК "Укрэнерго"… обязана начислять этой компании стоимость услуги по передаче, в соответствии с договором о предоставлении таких услуг. Также указанные объемы электроэнергии учитываются при расчете тарифа на услуги по передаче. Правильность этой правовой позиции пока подтверждена всеми судебными инстанциями Украины" , – отмечается в сообщении.

Доступ к системе передачи, предоставление услуги по передаче электроэнергии и начисление платы за такие услуги осуществляются в соответствии с положениями закона о рынке электрической энергии и Кодекса системы передачи. Между НЭК и участником рынка заключается договор о предоставлении услуг по передаче э/э, его условия утверждены НКРЭКУ.