Как в России реагируют на выход сборной Украины в 1/8 Евро-2020

Украина вышла в 1/8 Евро-2020. В России на это событие уже отреагировали и фактически "засыпали" комментариями. Глава футбольного союза России убежден, что якобы "все эти международные рейтинги ничего не значат, сообщает 24 Канал.

В частности, на это событие отреагировал президент российского футбольного союза Вячеслав Колосков, которого раньше "возмущала" форма украинской сборной по футболу.

"Все эти международные рейтинги ничего не значат", – Колосков .

Комментируя выход Украины в плей-офф Евро-2020, изданию "Трибуна" Колосков заявил, что Россия заслужила тот результат, который сейчас имеет.

"Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит глупости. Все эти международные рейтинги ничего не значат" , – вызывающе сказал Колосков.

Однако в конце говорится, что якобы они признают, что сборная Украины всем понравилась, так как хорошо играла. В конце они якобы похвалили сборную Украины.

"Украинцы намного сильнее", – Михаил Боярский .

Известный народный артист России заявил, что заявил, что не страдал иллюзиями относительно сборной России и будет болеть за сборную Украины.

"Прекрасно! Очень рад выхода сборной Украины в плей-офф. Это совершенно закономерно, они на другом уровне по сравнению с нашей сборной, украинцы намного сильнее," , – заявил Боярский.

Кстати, артист и раньше говорил, что сборная Украины – сильнее российской.

"Достойные финала", – Дрозд .

В комментарии российскому изданию, экс-чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд сравнил сборную Украины и России. Он заявил, что все команды, которые вошли в финал – достойные этого.

Именно команда Украины мне нравится. Я очень любил смотреть матчи с участием Андрея Шевченко. У него была прекрасная карьера, – заявил Дрозд .

Добавил, что у Шевченко очень хорошая команда молодых исполнителей с огромным потенциалом – команда живая, забивает много мячей. Добавил, что "не повезло в двух играх, но украинцы выглядели достойно".

Реакция сети

"И я рад этому в первую очередь потому, что Украина в плей-офф, а Россия вылетела как страна-изгой. Но, по правде, наша сборная, если не начнет играть, будет оплевана уже дважды. Покажите характер!" – написал пользователь .

Я,как раз,и писал,что только чудо может помочь сборной Украины пройти дальше.Чудо случилось.И я рад этому в первую очередь потому,что Украина в playoff,а Россия вылетела как страна изгой.Но,по правде,наша сборная,если не начнёт играть,будет заплёвана уже дважды.Покажите характер! — Антонов Олександр (@1945Antonov) June 23, 2021

"Ще не вмерла Украина. Они лучше финнов на один мяч. Привет, Алексей Андреевич Миранчук!" , – написал пользователь.

Ще не вмерла #Украина Они лучше финнов на 1 мяч, привет, Миранчук! — Aleksey Eks (@eks_lj) June 23, 2021

украина топ даже когда не играет — mardy bum (@_SadCat) June 23, 2021

Краткая предыстория сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020