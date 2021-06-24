АЗС могут поднять цены на бензин и ДТ: новый максимум

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 22 июня предоставила НАК "Нафтогаз Украины, сообщает РБК-Украина.

Расчетные цены повышены для бензина с 25,82 гривен до 25,84 гривен за литр, для дизельного топлива с 22,09 гривен до 22,23 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,84 гривен за литр, дизельного топлива - 29,23 гривен за литр.

Напомним, в Украине с 15 мая действует государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.