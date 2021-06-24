Привкус во рту: почему он появляется, и что делать

Неприятный привкус может быть как результатом плохой гигиены полости рта, так и признаком некоторых заболеваний. В каких случаях может появиться горький, кислый, солёный или металлический привкус во рту, как с этим справиться, сообщает Здоровьесберегающий канал.

Возникновению неприятных вкусовых ощущений всегда можно найти объяснение. Если это не связано со стоматологическими проблемами и физиологическими изменениями в организме, то, скорее всего, причину определит врач. Визит к нему не следует откладывать, так как неприятный привкус может сигнализировать о сбое в работе организма.

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