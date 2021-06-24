В Украине от коронавируса полностью привиты почти 500 тысяч человек
В Украине за последние 24 часа сделали 79 921 прививку от коронавируса COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя, сообщает Корреспондент.
Первую дозу вакцины получили 38 862 человека, а полностью вакцинировались 41 059 украинцев. Накануне в стране работали 634 мобильные бригады, 1 197 пунктов прививок и четыре центра вакцинации.
Большинство вакцинаций сделали препаратом компании Pfizer – 35 113. Меньше использовались вакцины компании AstraZeneca – 24 100 и Sinovac Biotech – 20 708.
С начала прививочной кампании привито 1 794 001 человек, из них получили первую дозу – 1 793 999 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 435 166 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 229 165 прививок.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев - 8035
- Винницкая область - 1009
- Волынская область - 616
- Днепропетровская область - 2612
- Донецкая область - 2274
- Житомирская область - 1661
- Закарпатская область - 1910
- Запорожская область - 850
- Ивано-Франковская область - 831
- Киевская область - 1903
- Кировоградская область - 527
- Луганская область - 217
- Львовская область - 2861
- Николаевская область - 1293
- Одесская область - 1510
- Полтавская область - 827
- Ровенская область - 1325
- Сумская область - 626
- Тернопольская область - 671
- Харьковская область - 3917
- Херсонская область - 254
- Хмельницкая область - 1366
- Черкасская область - 722
- Черновицкая область - 124
- Черниговская область - 921.
Напомним, в Украине стартовал четвертый этап вакцинации. Прививки получают люди старше 60 лет, а также люди в возрасте 18-59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания. Кроме того, вакцинируют заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов.