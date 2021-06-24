В Украине от коронавируса полностью привиты почти 500 тысяч человек

В Украине от коронавируса полностью привиты почти 500 тысяч человек

В Украине за последние 24 часа сделали 79 921 прививку от коронавируса COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя, сообщает Корреспондент.

Первую дозу вакцины получили 38 862 человека, а полностью вакцинировались 41 059 украинцев. Накануне в стране работали 634 мобильные бригады, 1 197 пунктов прививок и четыре центра вакцинации.

Большинство вакцинаций сделали препаратом компании Pfizer – 35 113. Меньше использовались вакцины компании AstraZeneca – 24 100 и Sinovac Biotech – 20 708.

С начала прививочной кампании привито 1 794 001 человек, из них получили первую дозу – 1 793 999 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 435 166 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 229 165 прививок.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

  • Киев - 8035
  • Винницкая область - 1009
  • Волынская область - 616
  • Днепропетровская область - 2612
  • Донецкая область - 2274
  • Житомирская область - 1661
  • Закарпатская область - 1910
  • Запорожская область - 850
  • Ивано-Франковская область - 831
  • Киевская область - 1903
  • Кировоградская область - 527
  • Луганская область - 217
  • Львовская область - 2861
  • Николаевская область - 1293
  • Одесская область - 1510
  • Полтавская область - 827
  • Ровенская область - 1325
  • Сумская область - 626
  • Тернопольская область - 671
  • Харьковская область - 3917
  • Херсонская область - 254
  • Хмельницкая область - 1366
  • Черкасская область - 722
  • Черновицкая область - 124
  • Черниговская область - 921.

Напомним, в Украине стартовал четвертый этап вакцинации. Прививки получают люди старше 60 лет, а также люди в возрасте 18-59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания. Кроме того, вакцинируют заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов.

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