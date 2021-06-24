В Украине от коронавируса полностью привиты почти 500 тысяч человек

В Украине за последние 24 часа сделали 79 921 прививку от коронавируса COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя, сообщает Корреспондент.

Первую дозу вакцины получили 38 862 человека, а полностью вакцинировались 41 059 украинцев. Накануне в стране работали 634 мобильные бригады, 1 197 пунктов прививок и четыре центра вакцинации.

Большинство вакцинаций сделали препаратом компании Pfizer – 35 113. Меньше использовались вакцины компании AstraZeneca – 24 100 и Sinovac Biotech – 20 708.

С начала прививочной кампании привито 1 794 001 человек, из них получили первую дозу – 1 793 999 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 435 166 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 229 165 прививок.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев - 8035

Винницкая область - 1009

Волынская область - 616

Днепропетровская область - 2612

Донецкая область - 2274

Житомирская область - 1661

Закарпатская область - 1910

Запорожская область - 850

Ивано-Франковская область - 831

Киевская область - 1903

Кировоградская область - 527

Луганская область - 217

Львовская область - 2861

Николаевская область - 1293

Одесская область - 1510

Полтавская область - 827

Ровенская область - 1325

Сумская область - 626

Тернопольская область - 671

Харьковская область - 3917

Херсонская область - 254

Хмельницкая область - 1366

Черкасская область - 722

Черновицкая область - 124

Черниговская область - 921.

Напомним, в Украине стартовал четвертый этап вакцинации. Прививки получают люди старше 60 лет, а также люди в возрасте 18-59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания. Кроме того, вакцинируют заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов.